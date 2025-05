Inzaghi: “Ecco cosa dirò ai giocatori prima di PSG-Inter”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’imminente PSG-Inter, finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti alla sua squadra per la vittoria e per la prestazione all’Allianz Arena.

PSG-Inter, le parole di Simone Inzaghi

“Diciamo che è una partita speciale, che tutti vorrebbero giocare. Ci siamo arrivati nel modo giusto, l’abbiamo preparata bene e ora tocca a noi”.

“L’esperienza sicuramente aiuta. Siamo arrivati nel modo giusto e sapevamo già come arrivarci. Ora manca l’ultimo pezzettino, il campo”.

“Le mie ultime parole ai giocatori prima della gara? Vedremo al momento. Al di là di quello è tutto il percorso, che sappiamo essere stato grande e ci manca l’ultimo tassello”.