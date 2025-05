PSG-Inter, formazioni UFFICIALI: titolarissimi per l’impresa

Tutto pronto all’Allianz Arena, per PSG-Inter, gara valida per la finale di Champions League. Dopo le imprese con Bayern Monaco e Barcellona, i nerazzuri cercano un altro risultato storico, che coronerebbe il percorso europeo. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 31 maggio alle 21.00.

Inzaghi può godersi l’intera rosa a diposizione e schiera i suoi titolarissimi per questa sfida decisiva. Recuperati Pavard in difesa, partirà al posto di Bisseck, e Lautaro Martinez in attacco, pronto a fare coppia con Thuram.

Di seguito le formazioni ufficiali di PSG-Inter, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.