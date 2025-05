Marotta: “Oaktree? Non si aspettavano questa Inter”

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di PSG-Inter, scontro dell’Allianz Arena valido per la finale di Champions League. Il presidente ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri.

PSG-Inter, le parole di Beppe Marotta

“Questo è l’evento più importante dell’anno, sono contento di vedere così tanto tifosi. Morte di Pellegrini? Il presidente era in primis un appassionato di sport e un grande presidente ma soprattutto a mio giudizio un grande uomo che aiutata il prossimo in modo materiale e morale. Ho perso un amico con cui da anni mi vedevo spesso, viene a mandare un grande presidente del passato che forse in questo momento manca”.

“Istanbul? Questa squadra che va in campo è uguale per 7/11, ha acquisito esperienza in Champions confrontandosi con grandi club europeo e i migliori avversari. Ho visto un cambiamento e sono certo che ci sarà una grande prestazione oggi, poi naturalmente ci sono anche gli avversari in campo”.

“Oaktree? La loro reazione non dico che sia di meraviglia ma non si aspettavano questi risultati straordinari. La loro presenza è costante ma silente, sono sempre pronti a tranquillizzarci e i tifosi devono essere molto felici, stasera sono tutti qui presenti”.