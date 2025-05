Quanto ha guadagnato DAVVERO l’Inter nell’ultima Serie A

Con il bilancio dei primi nove mesi di questa stagione pubblicato questa mattina dall’Inter, sono state rese note le cifre ufficiali incassate dal club nerazzurro nell’ultimo campionato. Come ci si poteva attendere, per via del secondo posto ottenuto e non solo, si è registrata una lieve flessione rispetto alla scorsa annata in cui la squadra di Simone Inzaghi aveva invece conquistato il tricolore.

Come annunciato con una nota dettagliata dall‘Inter, si prevede per quest’ultimo campionato “un fatturato di circa 82 milioni di euro (esclusa l’eventuale IVA ceduta da TeamCo a MediaCo con la cessione del relativo credito e incluso l’acconto già ricevuto nell’esercizio precedente), avendo la squadra raggiunto il secondo posto in classifica”.

I Ricavi Indiretti Media di Serie A sono dunque diminuiti di 23,5 milioni di euro rispetto allo scorso anno, facendo dunque registrare un -23,7%. Un saldo dovuto, non solo agli introiti inferiori del secondo posto rispetto al primo, ma anche al calo del 4% del nuovo ciclo pluriennale di diritti televisivi per la Serie A rispetto al triennio precedente (da un valore lordo medio annuo di 944 milioni di euro a 900 milioni).

A questi ricavi, inoltre, l’Inter fa sapere che in aggiunta 1,8 milioni di euro sono arrivati dalla prestazione della squadra nell’ultima Supercoppa Italiana e 2,5 milioni dal percorso svolto sino alla semifinale di Coppa Italia.