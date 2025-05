Inter, BOOM dei ricavi: le cifre degli sponsor

Nella giornata di oggi sono stati pubblicati i bilanci semestrali dell’Inter con ottime notizie che arrivano per la società nerazzurra in merito a diversi aspetti dell’ultimo anno. Uno dei temi che più sorridono alle casse nerazzurre è quello relativo ai ricavi dalle sponsorizzazioni che sono molto alti e in crescita rispetto all’anno precedente.

I ricavi contrattualizzati dagli sponsor nell’interno anno raggiungono infatti l’ottima quota di 102 milioni di euro e si tratta di una crescita notevole pari a circa 24 milioni rispetto al 2024. Nei primi nove mesi questa voce delle sponsorizzazioni nei primi 9 mesi dell’anno si è attestata su quota 75,9 milioni di euro.

Si tratta di ricavi registrati nell’esercizio finanziario attualmente in corso che si chiude il 30 giugno 2025 e che fa quindi ben sperare anche per il futuro. L’Inter, dati anche i positivi risultati sportivi, può augurarsi che questa crescita proceda anche l’anno prossimo per migliorare ancora questi ottimi dati sui ricavi dagli sponsor.