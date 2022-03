Quella volta che Calhanoglu fece gol da 41 metri a Klopp

Stasera servirà un gesto folle del genere

Per sognare un'impresa ad Anfield e vincere con tre gol di scarto bisogna essere pazzi. Ma Barella , nel post-partita di Inter-Salernitana, lo ha detto: "L'Inter è pazza, con il Liverpool non si sa mai...".

Nicolò non ci sarà per via della squalifica, ma la Pazza Inter è chiamata a esserci comunque. Un nerazzurro, Hakan Calhanoglu , ha già dimostrato di essere capace di gesti folli contro Klopp .

L'Amburgo conquista un fallo importante per tenere palla, non di certo per fare gol a 41 metri dalla porta. Tanto che l'esperto portiere Weidenfeller non piazza alcuna barriera.