Da Rafinha a Rafael: l’ex Inter cambia pagina e riparte da zero con il Psg

Sul gong del mercato Rafinha è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint Germain, ritrovando in Francia l’amico Icardi.

Una buona occasione per il centrocampista brasiliano, spesso fermato da infortuni pesanti che hanno contraddistinto la sua carriera. Con una piccola novità: sul retro della maglia l’ex Inter ha deciso di mettere il nome originale Rafael.

Una scelta per voltare pagina, per simboleggiare l’inizio di qualcosa e la fine di una bella storia con il Barcellona. “Rafael“, così lo chiamano i suoi genitori e parenti ed è così che vuole essere conosciuto d’ora in poi.

