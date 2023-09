Ranking UEFA aggiornato: l’Inter sogna il sorpasso su due big inglesi

Concluso il primo turno della fase a gironi delle competizioni europee, l’UEFA come di consueto ha aggiornato il ranking per club in base ai risultati di giornata. L’Inter riparte in questa nuova Champions League confermando l’ottavo posto in classifica e rosicchiando un punto al Manchester United sconfitto dal Bayern Monaco, la diretta concorrente più vicina, e pure al Chelsea che non partecipando alle coppe non ha possibilità di migliorare il proprio punteggio quest’anno e dunque finisce nel mirino del club nerazzurro per un ulteriore sorpasso. Attenzione però anche alle inseguitrici come Lipsia e Siviglia che restano in scia.

Ecco il ranking aggiornato:

Manchester City 126 punti Bayern Monaco 122 Real Madrid 108 PSG 99 Liverpool 96 Chelsea 96 Manchester United 89 INTER 86 Lipsia 85 Siviglia 83 Roma 82 Juventus 80 Barcellona 74 Borussia Dortmund 72 Atletico Madrid 70 Napoli 69

—-

26. Atalanta 55

—-

32. Milan 48



Ricordiamo che il ranking UEFA è molto importante anche in ottica qualificazione al nuovo Mondiale per Club a cui l’Inter è sempre più vicina.