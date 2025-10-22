22 Ottobre 2025

Ranking UEFA, l’Inter guadagna ancora una posizione

I nerazzurri sono tra le regine d'Europa

Nelle ultime edizioni il percorso in Champions League dell’Inter è stato eccellente con ben due finali giocate in tre stagioni. Anche quest’anno i nerazzurri sono partiti con il piede sull’acceleratore grazie al lavoro del nuovo allenatore Cristian Chivu che ha raccolto tre successi nelle prime tre gare europee.

Già prima della vittoria contro l’Union SG, l’Inter era in una posizione molto alta del ranking UEFA ma ora lo è ancora di più. Dopo questa terza vittoria su tre giornate di Champions League, i nerazzurri sono saliti a quota 119.250 punti nella classifica europea e hanno momentaneamente superato anche il Bayern Monaco che ne ha 118.250.

Così l‘Inter ora è adesso al secondo posto del ranking UEFA alle spalle solo del Real Madrid che è in vetta con 127.500 punti. Il Bayern Monaco però questa sera scenderà in campo in casa contro il Bruges e in caso di vittoria si riprenderà il secondo posto riportando l’Inter sul gradino più basso del podio in questa speciale classifica.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.