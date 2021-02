Ranocchia e Padelli verso la carriera da tecnici: seguiranno il corso Allenatore Uefa B

Andrea Ranocchia e Daniele Padelli stanno per intraprendere un nuovo percorso. I due giocatori dell’Inter – rispettivamente 33 e 35 anni – guardano al futuro dopo il calcio giocato. La Federazione Italiana Giuoco Calcio infatti ha pubblicato i nomi ammessi al “Corso Speciale Combinato Licenze C e D”.

Il difensore nerazzurro fin qui ha giocato solo 464 minuti, facendosi però sempre trovare pronto quando è stato chiamato in causa da Antonio Conte. Il portiere – invece – nel ruolo di terzo, non ha collezionato nessuna presenza. A partire dal 23 febbraio dunque, sia Ranocchia che Padelli possono accedere all’abilitazione ad “Allenatore Uefa B”. Altri giocatori come Domenico Criscito – capitano del Genoa – e Federico Peluso seguiranno la loro stessa strada.

L’INTER DEL FUTURO: I NOMI CHE POSSONO FARE COMODO A CONTE>>>