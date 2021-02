Ravezzani sulla questione societaria: “BC Partners vicino all’acquisto dell’Inter”

Le recenti notizie sulle decisioni prese da Suning in Cina circa i propri impegni calcistici non hanno fatto altro che aumentare le preoccupazioni dei tifosi dell’Inter, incerti sul futuro della squadra.

A riguardo Fabio Ravezzani, conduttore della sezione calcistica di Tele Lombardia, ha annunciato sul proprio profilo Twitter che potrebbero esserci succose novità a riguardo già a breve: “Mi danno per molto avanzate (malgrado smentite) le trattative per la cessione dell’Inter a Bc Partners. Credo sia un’ottima notizia”.

E davvero potrebbe essere un’ottima notizia, viste le direttive stringenti del governo cinese sul calcio: Suning sicuramente non potrà sostenere ancora per molto con pieni poteri l’impegno Inter. Una cessione rapida e precisa sarebbe la soluzione migliore per tutti, specie per non destabilizzare l’ambiente nella lotta Scudetto.

