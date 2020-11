Real Madrid-Inter, Birindelli: “Inter squadra tosta. Conte e Zidane in panchina come in campo”

Alessandro Birindelli, ex compagno di squadra ai tempi della Juventus sia di Antonio Conte che di Zinedine Zidane, parla a TuttoMercatoWeb dei due tecnici di Inter e Real Madrid in vista della sfida odierna in Champions League.

Ecco, dunque, le sue parole: “Conte e Zidane erano due leader in campo, si vedeva che potevano diventare grandi da allenatori. Erano giocatori che ti guidavano, già in campo. Campioni di grande personalità e carisma. Questo li ha aiutati nel percorso da allenatori. Zizou è stato molto intelligente nell’affrontarlo inizialmente dietro Ancelotti e poi in un ambiente che conosceva come quello di Madrid. Ha vinto tantissimo, peraltro in poco tempo“.

Poi, su Conte all’Inter: “Sono sincero: non me l’aspettavo. Però nel calcio di oggi non si può prescindere dalle situazioni lavorative che ti vengono proposte. il proprio vissuto conta, ma fino a un certo punto perché poi si parla di professionisti. Lui ha accettato perché evidentemente c’era un progetto importante. Com’erano Zizou e Conte? Due caratteri completamente diversi. Zizou era più silenzioso, mentre Antonio più acceso. E questo si vede anche nei rispettivi stili in panchina: Conte si agita di più, parla molto. Gli piace comunicare, mentre Zidane è più calmo“.

Inoltre, aggiunge sulla partita: “Vero. Devo dire che il Real si sta riprendendo nelle ultime due uscite, e poi ha grande qualità. L’Inter è una squadra tosta, sono sicuro che Antonio sotto questo aspetto andrà solo migliorando. Da un certo punto di vista questa partita capita a puntino, fare risultato a Madrid ti ridarebbe quelle motivazioni e quell’autostima che forse è un po’ scemata. Sicuramente, però vincere senza di lui sarebbe ancora meglio, darebbe ancora più autostima“.

