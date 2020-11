LIVE – Real Madrid-Inter, Antonio Conte in conferenza stampa: segui la diretta

È il giorno della vigilia di Real Madrid–Inter: domani sera la formazione nerazzurra sarà in campo in terra spagnola per la gara che potrà dire molto sulle ambizioni in questa edizione di Champions League. Dopo i pareggi contro Borussia M’Gladbach e Shakhtar Donetsk infatti, non sono concessi ulteriori passi falsi che complicherebbero notevolmente il percorso nella massima competizione continentale.

Come di consueto, il tecnico nerazzurro parlerà nella consueta conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara. Passione Inter fornirà la diretta testuale delle sue dichiarazioni.

PREMI F5 PER AGGIORNARE