Real Madrid-Inter, le formazioni UFFICIALI: nessuna sorpresa nei nerazzurri

Le scelte dei due tecnici

L'Inter si presenta a Madrid forte di un'impennata clamorosa di gioco e risultati nelle ultime uscite, culminate con il 3 a 0 all'Olimpico contro la Roma. Affrontare il Real Madrid per guadagnarsi la testa del girone non è mai facile, ma i nerazzurri possono stare tranquilli: la gara di questa sera serve più come banco di prova che altro. Entrambe le compagini sono già infatti qualificate agli ottavi di finale di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali mandate in campo dai due allenatori, Carlo Ancelotti e Simone Inzaghi.