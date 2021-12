Real Madrid-Inter, Marotta (Sky): “Inzaghi un punto di riferimento: è orgoglioso di essere all’Inter”

Le parole del dirigente nerazzurro

Serata di gala europeo per l' Inter che questa sera affronta il Real Madrid allo stadio Bernabeu. La partita, inutile ai fini della qualificazione, essendo entrambe le compagini già agli ottavi di finale, è però comunque importante. Oltre al prestigio infatti potrebbe, in caso di vittoria, permettere all'Inter di qualificarsi prima nel girone e di avere quindi un sorteggio sulla carta più agevole. A pochi minuti dal fischio di inizio, Beppe Marotta , amministratore delegato nerazzurro, si è fermato ai microfoni di Sky:

"Non mi aspettavo di essere qui, già qualificato però il bello del calcio è questo".

RINNOVO INZAGHI - " La cosa più importante in questo momento è che Inzaghi rappresenti un punto di riferimento. Noi siamo contenti di lui e lui è orgoglioso di essere all'Inter".

"Credo che i presupposti per arrivare ai livelli della "mia" Juventus ci siano. Poi la Champions è una competizione diversa dal campionato. I ragazzi sono più sicuri di sé, Inzaghi ha a disposizione una rosa di campioncini. L'auspicio è quello di continuare quella risalita".

"I giocatori vanno in campo per dare il massimo di sé. Credo che non abbiano bisogno di una carica particolare: anche se Inzaghi è un grande motivatore".