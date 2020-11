Real Madrid-Inter, Conte (Inter TV): “Siamo venuti a Madrid a giocarcela. Passaggio del turno? Buone chance giocando così”

Non riesce l’impresa all’Inter di Antonio Conte sul campo del Real Madrid. I nerazzurri partono male e vanno subito sotto 2-0, ma la reazione è da grande squadra e acciuffano il pareggio nel secondo tempo sfiorando addirittura in un paio di occasioni la rete del 2-3. Il neo entrato Rodrygo regala nel finale i tre punti ai padroni di casa.

Al termine del match il tecnico interista analizza così la partita ai microfoni di Inter TV: “Abbiamo giocato contro un avversario determinato che aveva definito la partita come una finale di Champions League. Il Real Madrid non sbaglia le finali e lo sappiamo. Ci sono tanti aspetti positivi. C’è l’amarezza per il risultato finale, siamo tutti amareggiati, sia io che i calciatori. Dall’altro lato dico anche questi sono step importanti per noi, perché anche questa partita dimostra una grande crescita della squadra nella mentalità perché siamo venuti a Madrid a giocarci la partita. Siamo venuti da grande squadra con la voglia di confrontarsi e con la fiducia dei propri mezzi. Non deve essere sottovalutato questo aspetto. Dispiace perché parliamo di una sconfitta. La qualificazione in questo momento è un po’ compromessa ma ci sono tre partite e 9 punti, se ripetiamo le prestazioni fatto penso che abbiamo buone chance di passare il turno”.

FATTORE CAMPO – “Alla fine dobbiamo giocare tre partite. Ne avremo due in casa ed una in trasferta. Dobbiamo cercare di curare il dettaglio, perché sta spostando il risultato in maniera negativa e deve essere migliorato”.

