Real Madrid-Inter, Zidane (Sky): “Oggi era come una finale, contento dei tre punti. L’Inter è una bella squadra”

L’Inter esce sconfitta per 3-2 dal Di Stefano di Madrid contro il Real. Ai gol di Benzema e Ramos hanno risposto Lautaro Martinez e Ivan Perisic. A dieci minuti dal termine però è arrivata la beffa con il gol di Rodrygo. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’allenatore dei Blancos Zinedine Zidane.

Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo vinto una partita difficile, sono molto contento. L’Inter ha giocato bene, hanno una bella squadra. La gara era equilibrata, ma alla fine abbiamo trovato noi il terzo gol. Per noi, e anche per loro, era come una finale, e per questo son felice dei tre punti. Qualificazione in discesa? Ma va, dobbiamo ancora andare a giocare in Italia, e lì la gara sarà difficile come oggi, sono preoccupato”.

