Manca una settimana esatta al ritorno in campo dell’Inter, in casa del Monza. La gara dell’U-Power Stadium sarà un test importante prima dell’esordio in Champions League contro il Manchester City, al quale seguirà il derby con il Milan.

Ecco perché Inzaghi dovrà anche gestire al meglio le energie dei suoi giocatori, soprattutto in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez e Thuram sembrano già essere i designati per affrontare i due big match dal primo minuto. Una scelta che potrebbe portare novità per la gara contro il Monza.

Il capitano nerazzurro tornerà ad Appiano Gentile solo giovedì, dopo un lungo viaggio intercontinentale. Discorso simile anche per Taremi. Ecco perché, i due favoriti per la prima gara dopo la sosta, ad oggi, sembrano essere Thuram (chiamato agli straordinari) e Arnautovic.