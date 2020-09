Renzetti (pres. Lugano): “Giocare con l’Inter è ormai una piacevole abitudine. La nuova Pinetina è idilliaca!”

Tra poco più di mezz’ora andrà in scena la prima amichevole dell’Inter 2020/2021, ancora con Antonio Conte in panchina. La gara che avrà inizio alle ore 17 al Centro Sportivo Suning sarà contro il Lugano, esattamente come un’estate fa, quando i nerazzurri si imposero per 1-2 grazie ai gol di Sensi e Brozovic. Angelo Renzetti, presidente del Lugano, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita.

“Questa partita è una piacevole abitudine, ci stiamo ormai quasi gemellando con l’Inter. È un rituale! Spero che oggi la squadra si esprima in modo positivo, anche se non siamo qui a cercare il risultato. Qui alla Pinetina c’è una struttura idilliaca, l’abbiamo visitata tutta. L’Inter ha molta fame e ci sono anche tanti giocatori che vogliono mettersi in mostra per restare in nerazzurro come Nainggolan e Perisic. Se mi piacerebbe qualche nerazzurro a Lugano? Di questi tempi è difficilissimo fare mercato, arriveranno momenti migliori. Noi abbiamo un paio di giovani interessanti, Guidotti e Lungoyi”, ha dichiarato.

