Inter-Lugano, le formazioni UFFICIALI: esordio per Hakimi, torna Sensi! Novità Dalbert

Sono state appena comunicate le formazioni ufficiali dell’amichevole in programma a partire dalle 17.00 tra Inter e Lugano. Sciolti i dubbi che riguardavano le scelte di Antonio Conte che in attacco rinuncia alla LuLa e schiera Lautaro Martinez in coppia con Alexis Sanchez. Esordio assoluto per Achraf Hakimi dal primo minuto con la maglia nerazzurra, mentre a sinistra si rivede Dalbert dopo il prestito dello scorso anno alla Fiorentina. Sensi torna in mezzo al campo insieme a Gagliardini e Barella. Andiamo a vedere le scelte ufficiali dei due allenatori

INTER-LUGANO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Sensi, Dalbert; Lautaro, Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 6 de Vrij, 9 Lukaku, 11 Kolarov, 14 Perisic, 15 Young, 19 Salcedo, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 44 Nainggolan, 77 Brozovic.

LUGANO (4-2-3-1): Osigwe; Lavanchy, Maric, Kecskes, Guerrero; Guidotti, Sabbatini; Lovric, Holender, Bottani; Gerndt

