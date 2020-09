Inter-Lugano, tre grandi esclusi in amichevole: indizio di mercato?

Nonostante l’amichevole in corso tra Inter e Lugano, non si fermano davvero mai le voci di mercato. Un grande indizio, in tal senso, potrebbe averlo dato Antonio Conte nelle scelte effettuate nel test di Appiano Gentile. Tra campo e panchina, infatti, non si può fare a meno di notare la grande assenza di tre calciatori che appartengono stabilmente alla rosa della prima squadra. Si tratta di Diego Godin, Antonio Candreva e Kwadwo Asamoah.

In assenza di comunicazioni ufficiali da parte del club su possibili infortuni o cause della loro assenza, viene spontaneo pensare che l’esclusione sia dovuta a temi che riguardano esclusivamente il mercato. Effettivamente tutti e tre vengono dati in uscita dall’Inter: Godin sta trattando la cessione al Cagliari ed è molto vicino all’intesa contrattuale per un biennio con opzione per il terzo da 2,5 milioni di euro a stagione; Candreva era stato proposto al Napoli poche settimane fa senza però ottenere alcun esito positivo; e infine Asamoah potrebbe svincolarsi entro pochi giorni per tentare altrove nuova fortuna.

