Retroscena Inter-Benfica, BATTIBECCO Dimarco-Barella: ecco il motivo

Momenti di grande tensione agonistica nel finale di Inter-Benfica, con i nerazzurri che hanno lottato fino all’ultimo per mantenere il prezioso vantaggio. In campo l’atmosfera era elettrica, come dimostra il battibecco tra Barella e Dimarco al momento della sostituzione del centrocampista.

Il motivo? Lo ha rivelato lo stesso esterno nel post-partita, intervistato da Mediaset. Queste le sue parole sull’episodio:

“Barella? Sono cose di campo, era una roba su una palla del calcio d’angolo”.