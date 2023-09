RETROSCENA rigore Calhanoglu: SIPARIETTO con Lautaro

Il quarto gol dell’Inter è arrivato grazie alla realizzazione dal dischetto di Hakan Calhanoglu. Inzaghi aveva dichiarato che fosse lui il primo rigorista e non più Lautaro Martinez. Proprio l’argentino aveva però conquistato il penalty dopo il fallo subito da Theo Hernandez. Si vede infatti il Toro chiedere perfavore a Calhanoglu per poterlo battere lui. Dal dischetto però è andato il turco che non ha sbagliato e ha regalato il 4-1 ai nerazzurri.