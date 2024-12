Ribaltone Inter, ESCLUSIONE Champions: cosa sta succedendo

Giornata di vigilia in casa Inter, chiamata domani sera alla complicata trasferta di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Dopo un inizio brillante, la formazione di Simone Inzaghi è a caccia della quinta vittoria consecutiva che aumenterebbe a dismisura le chance di centrare in largo anticipo la qualificazione agli ottavi di finale bypassando i temuti playoff.

Per quanto riguarda le ultime di formazione, in difesa dovrebbe riposare Bastoni con Darmian sul centro destra e Bisseck dirottato a sinistra al fianco di de Vrij. A centrocampo Frattesi e Zielinski scalpitano per una maglia, mentre Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. In avanti, al fianco di Lautaro, ancora una volta dovrebbe essere Taremi il super favorito.

L’attaccante iraniano è stato utilizzato sempre dal primo minuto in Champions League sino a questo momento da Inzaghi. A differenza di Marko Arnautovic, utilizzato quest’anno col contagocce dal tecnico piacentino, l’ex centravanti del Porto è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel turnover adottato soprattutto in ambito europeo.

Per quanto riguarda l’austriaco, sono in corso riflessioni approfondite da parte del club per quella che sarà la seconda parte di stagione. L’ex Bologna ha perso posizioni nelle gerarchie, complice l’esplosione inaspettata del Tucu Correa delle ultime settimane. L’argentino, dopo la doppietta di Verona, è entrato con una carica incredibile anche nel successo sul Parma e si è reso protagonista di un paio di giocate di enorme qualità.

Sia Arnautovic che Correa andranno in scadenza di contratto a fine stagione e, salvo clamorosi colpi di scena, lasceranno l’Inter a costo zero il prossimo giugno. L’argentino, però, di questo passo potrebbe cambiare la sua storia in nerazzurro e ridisegnarla con un lieto fine. Dovesse continuare con questo atteggiamento, potrebbe convincere Inzaghi a rivedere le scelte fatte lo scorso agosto.

A febbraio, infatti, l’Inter potrà modificare la lista dei calciatori utilizzabili per la Champions League, nella quale il Tucu era stato escluso per ragioni che sembravano ovvie. La rimonta delle ultime settimane potrebbe definitivamente convincere Inzaghi a mischiare nuovamente le carte ed escludere un deludente Arnautovic per liberare lo slot necessario per l’inserimento a sorpresa di Correa.