Tegola Inter, Inzaghi perde un TITOLARE: “Non si è allenato”

Non giungono buone notizie in casa Inter a poche ore dalla partenza verso la Germania. Domani sera il club nerazzurro dovrà giocare in trasferta contro il Bayer Leverkusen la sesta giornata di Champions League e con molta probabilità dovrà rinunciare ad un altro titolare costretto ad alzare bandiera bianca nell’allenamento di questa mattina.

Come riportato da Sky Sport, oltre ad Acerbi che rimarrà fuori dai convocati per Leverkusen, anche Denzel Dumfries non ha preso parte alla seduta. L’esterno olandese ha riportato una sindrome influenzale e rimane in fortissimo dubbio. Scelta rimandata a questo pomeriggio quando la squadra partirà per la trasferta europea.

Qualora Dumfries non dovesse farcela, Inzaghi dovrà chiedere gli straordinari ad uno tra Bastoni e Dimarco, con lo slittamento di Darmian sulla corsia di destra. Anche Buchanan, prima alternativa sulla fascia, è infatti in dubbio per il match di domani sera a causa di un affaticamento muscolare riportato questa mattina.