Emergenza totale per Inzaghi: si ferma anche Buchanan

A poco più di 24 ore dalla partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen, arrivano notizie pessime per i tifosi dell’Inter. Oggi nel corso della seduta di allenamento mattutina ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con alcuni ko a sorpresa.

A fermarsi questa mattina è stato anche Tajon Buchanan che, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, avrebbe riscontrato un leggere affaticamento dopo un inizio di riscaldamento assieme al resto dei compagni di squadra.

Il canadese si è però poi fermato e ha svolto un lavoro differenziato a parte per preservare le sue condizioni non ottimali. Questo stop dell’esterno ex Bruges arriva in un momento delicato per l’Inter perché anche un altro esterno è a rischio per la partita di domani sera alla BayArena.

Giungono infine notizie anche da Francesco Acerbi che non ha ancora recuperato dal suo infortunio e quindi non prenderà parte a questa trasferta in Germania: emergenza a non finire per Simone Inzaghi e il suo staff medico in questo momento cruciale della stagione.