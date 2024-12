Si allungano i tempi di recupero per Acerbi: non parte per Leverkusen

Nelle scorse ore reggeva il timore di una possibile prolungata assenza di Francesco Acerbi dalla lista dei convocati e ora la paura è diventata realtà. Il difensore dell‘Inter non ha ancora recuperato dal suo infortunio e non partirà quindi con la squadra oggi per volare a Leverkusen.

Il centrale 36enne è vittima da alcune settimane di uno stiramento allo coscia che fatica a mettersi alle spalle e dovrà dunque saltare anche la partita di domani in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Si tratta della quarta partita di fila (Lipsia, Fiorentina, Parma e appunto Bayer) che Acerbi deve saltare dopo questo problema muscolare patito a Verona lo scorso 23 novembre.

Come confermato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è costretto quindi a fare a meno anche dell’ex difensore della Lazio che si unisce a Benjamin Pavard nella lista di calciatori infortunati nel reparto arretrato. Nelle ultime ore sono arrivate le notizie degli stop anche di Dumfries e Buchanan.