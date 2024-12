Xabi Alonso sorride: recuperato un attaccante per la gara con l’Inter

Mentre in casa Inter c’è Simone Inzaghi che deve fare i conti con gli indisponibili emersi nell’allenamento della vigilia, il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, può gioire per una bella notizia relativa alla sua squadra.

Durante la seduta di questa mattina, l’allenatore del club tedesco ha potuto riabbracciare in gruppo Patrik Schick che ha smaltito il suo infortunio muscolare al polpaccio. L’attaccante ex Roma e Sampdoria torna quindi a disposizione della sua squadra proprio alla vigilia della super sfida di Champions League contro l’Inter.

Per Xabi Alonso questa è un’ottima notizia perché significa diminuire sensibilmente l’emergenza nel reparto offensivo dove sono assenti già dei giocatori d’attacco come Hofmann, Adli e Boniface. Con il recupero di Schick aumentano quindi le scelte in avanti per i tedeschi che già nell’ultimo match di coppa di Germania con il Bayern Monaco hanno dovuto adeguarsi con il solo Wirtz come riferimento avanzato.