Calcio&Finanza – I ricavi dai diritti tv delle squadre di Serie A nel 2020-21

Conclusa la stagione di Serie A, per le società del massimo campionato italiano è arrivato il momento di fare i conti in tasca per analizzare i ricavi dai diritti tv che spetteranno in base al piazzamento in classifica. Questi soldi saranno particolarmente importanti, visto che l'ultima stagione è stata caratterizzata dalla mancanza degli introiti dal botteghino a causa della chiusura degli stadi.