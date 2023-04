Durissima risposta ufficiale da parte dell’Inter dopo aver letto del mancato accoglimento da parte della Corte Sportiva d’Appello della Figc in merito al ricorso presentato dal club contro la squalifica inflitta a Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, era stato infatti espulso per somma di ammonizioni rimediando il secondo giallo dopo la rete del pareggio per l’esultanza ritenuta provocatoria contro i tifosi della Juventus. La stessa celebrazione che Lukaku aveva sfoggiato prima in campo europeo con la maglia della Nazionale Belga e successivamente con quella nerazzurra in Champions League senza ricevere – giustamente – alcuna sanzione.

Questo l’attacco ufficiale dell’Inter contro la decisione: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo. FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole“.