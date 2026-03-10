Rigore per l’Inter nel derby? L’AIA prende POSIZIONE sul tocco di Ricci

I vertici arbitrali hanno dato ragione a Daniele Doveri per la gestione dell’episodio che ha fatto discutere nel finale del derby tra Milan e Inter. Il tocco di braccio di Ricci al termine della partita non era punibile secondo l’AIA, che ha promosso l’arbitro per la decisione di non concedere il calcio di rigore.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha intercettato il pallone con il braccio ma l’impatto è avvenuto in dinamica, senza aumentare il volume del corpo. L’aspetto determinante è stato l’atto di ritrarre il braccio, che ha smorzato la punibilità del gesto.

Per questo motivo, secondo i vertici arbitrali, non c’era alcun grado di punibilità nell’episodio. La decisione di non fischiare il rigore è stata quindi considerata corretta, chiudendo la discussione sull’episodio che aveva animato il finale della stracittadina milanese.