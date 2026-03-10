GdS – Inter, il punto sugli INFORTUNI: Calhanoglu, Bastoni, Thuram e Lautaro

Niente tempo per fermarsi dopo il ko nel derby con il Milan: l’Inter si è ritrovata subito ad Appiano Gentile per preparare la partita di sabato contro l’Atalanta. Chivu spera nel recupero rapido degli infortunati.

Secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport, nessun allarme per Alessandro Bastoni, uscito dolorante da San Siro, e anche Marcus Thuram ha smaltito l’influenza. Entrambi a disposizione, dunque, per la gara di sabato contro l’Atalanta. Proseguono invece con il recupero Calhanoglu e Lautaro, che puntano al rientro nelle prossime settimane.



“Bastoni sarà a disposizione già per la sfida all’Atalanta, così come Thuram che ha smaltito l’influenza. Calhanoglu e Lautaro dovrebbero tornare arruolabili per la sfida alla Fiorentina di fine marzo, ma se così non fosse saranno al massimo nel turno successivo, dopo la sosta per le nazionali“.

C’è poi una notizia positiva che riguarda Denzel Dumfries, dopo la mezz’oretta fatta nel derby, potrebbe tornare dal primo minuto per la sfida contro la Dea: “Denzel Dumfries, stanco dei brevi rodaggi al motore, prepara la sua prima volta dall’inizio dopo oltre quattro mesi“, si legge.



Chivu spera di riavere presto tutto il gruppo a disposizione per lo sprint finale.