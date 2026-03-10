Hakan Calhanoglu è alle prese con l’ennesimo problema fisico di questa stagione. Ieri l’Inter ha annunciato, con un comunicato ufficiale, il lieve risentimento agli adduttori della coscia destra che lo sta tenendo fermo, impedendogli di allenarsi regolarmente con il gruppo. Il turco salterà sicuramente la partita contro l’Atalanta, mentre resta in dubbio anche per la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Chivu spera di recuperarlo quanto prima, consapevole dell’importanza del centrocampista per il rush finale della stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione sarà affrontato anche il tema legato al contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2027. Nelle valutazioni che verranno fatte, la società terrà in considerazione pure la serie di infortuni che hanno condizionato il rendimento di Calhanoglu nel corso delle ultime due stagioni.

Tutto questo al netto della corte che ormai da tempo viene fatta dalla Turchia verso il numero 20, con il Galatasaray in particolare che, a più riprese, non ha mai negato la volontà di volerlo riportare a casa.