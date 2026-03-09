Trevisani contro il Var: “Questo è imperdonabile!”

Il mancato rigore concesso all’Inter nel derby per il tocco di mano di Ricci continua a far discutere. Trevisani ha espresso il suo parere senza mezzi termini a Pressing, sottolineando come l’episodio richiami un precedente con protagonista Bisseck.

Secondo il giornalista, il paragone con quanto accaduto in Inter-Lazio della scorsa stagione è evidente. “Il rigore di Bisseck in Inter-Lazio l’anno scorso è identico. Guarda il braccio di Bisseck, fa lo stesso movimento identico“, ha dichiarato Trevisani. La differenza, a suo avviso, sta nella gestione degli arbitri coinvolti.

“Solo che a Inter-Lazio c’erano Di Paolo e Guida che sono più bravi di Abisso e Di Bello“, ha aggiunto, rivolgendo critiche precise alla coppia arbitrale del derby. Il giornalista ha comunque riconosciuto la prova di Doveri, sottolineando che “la partita è stata arbitrata molto bene”.

Le responsabilità dell’episodio vengono individuate nella sala Var. “È che in sala VAR gli hanno combinato una cosa senza logica. È una cosa imperdonabile di Abisso e Di Bello“, ha concluso Trevisani, definendo l’errore inaccettabile per la portata della sfida.