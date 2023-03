Rigori da incubo, l’Inter cambia ancora: lo specialista è Lukaku

E’ stato l’uomo forse più in forma e tra i migliori dell’ultimo biennio a tradire Simone Inzaghi in occasione della trasferta di La Spezia. Chissà cosa sarebbe infatti successo se Lautaro Martinez quel rigore nel primo tempo lo avesse trasformato incanalando nel verso giusto una serata diventata poi un thriller. O chissà se il Toro argentino avesse semplicemente lasciato il primo rigore al gemello Lukaku, come da gerarchie nerazzurre.

Sì perché dal dischetto in casa Inter non ci sono davvero dubbi, dagli 11 metri il vero speciali è proprio l’attaccante belga. In maglia nerazzurra Lukaku è stato fin qui infallibile, 14 reti realizzate su 14 rigori calciati, compreso quello del momentaneo pareggio arrivato nei minuti finali contro lo Spezia. Numeri invece ad incubo per Lautaro Martinez, che all’Inter di tiri dal dischetto ne ha sbagliati 6 su 17 totali.

Lautaro Martinez of Fc Internazionale during the Serie A match beetween Fc Internazionale and Hellas Verona at Stadio Giuseppe Meazza on January 14, 2023 in Milan Italy .

Non era proprio necessario un altro errore dall’argentino per convincere definitivamente Inzaghi a designare Lukaku come primo rigorista. Più che altro bisognerebbe interrogarsi sul perché l’allenatore e il suo staff non siano intervenuti dalla panchina quando il numero 10 nerazzurro ha preso in mano il pallone per calciare dagli 11 metri, scavalcando la gerarchia già fissata per i rigori interisti.