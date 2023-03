La posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non è mai stata così in bilico. Contro lo Spezia lo scorso venerdì sera è andata in scena l’ennesima sconfitta di questo campionato in un match che sembrava ampiamente nelle mani della formazione nerazzurra, ma che – come capitato tante altre volte in stagione – ad un certo punto ha registrato il black out della squadra.

Un’altalena di risultati che ha fatto schizzare l’Inter nuovamente a -18 dal primo posto e che riapre pericolosamente la corsa per la Champions League. Senza dubbi quella in arrivo sarà la settimana dal dentro o fuori per Simone Inzaghi: contro Porto e Juventus al tecnico nerazzurro non verranno più concessi margini di errore.