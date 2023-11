Tempo di rinnovi: Inter pronta a iniziare le trattative con due big

La questione dei rinnovi di contratto è sempre molto delicata in casa Inter, soprattutto dopo la vicenda Skriniar e l’addio a parametro zero la scorsa estate. I nerazzurri, pertanto, vogliono muoversi per tempo per evitare in futuro altre situazioni analoghe.

Come riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, a breve, entro la fine del mese, dovrebbero partire le trattative per il rinnovo di Lautaro Martinez, con a stretto giro anche quelle per Nicolò Barella. Rinnovare capitano e vice sarà l’obiettivo del 2024 interista.

I nerazzurri, inoltre, hanno anche altri fronti aperti, ma in stadio più avanzato. Si tratta dei rinnovi di Dumfries, Mkhitaryan e Dimarco, con i quali i discorsi sembrano essere già ben avviati.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter vuole agire per tempo per trattare i suoi giocatori più importanti e la strategia non può che essere condivisibile. Chiaramente, in questi casi aiuta anche l’ottimo momento di forma che sta vivendo la squadra, rendendo le discussioni sulla permanenza in nerazzurro molto più agevoli.