“C’è questo rischio”: ALLARME di Marotta sullo stadio

Intercettato dai microfoni di Sky Sport all’uscita di San Siro dopo Inter-Sassuolo, Beppe Marotta si è soffermato sulla questione riguardante lo stadio, per poi commentare anche la prestazione nerazzurra e il campionato di Serie A.

Queste le sue parole:

SAN SIRO – “Sono un po’ preoccupato sia come presidente dell’Inter, sia come uomo di calcio, perché sta prendendo una china questa situazione dello stadio che rischia di far avere un ruolo marginale alla città di Milano. Perché sapete che San Siro non può più ospitare le finali di Champions League. Le due realtà cittadine, che sono eccellenze, Inter e Milan, hanno bisogno per esigenze di club di avere uno stadio funzionale e moderno, che sia un punto di ritrovo per i tifosi al di là delle revenue economiche. Però si è aperto un dibattito politico e tanti politici di 30 anni fa non capiscono le richieste delle società, peraltro con investimenti privati. Tutto è nelle mani di un Consiglio Comunale che ci sarà nelle prossime settimane, dopo un lavoro da parte del sindaco notevole. Auspico che la città di Milano capisca che Inter, Milan e la città hanno bisogno di una struttura moderna e al passo coi tempi in Europa”.

ADDIO MILANO – “Rischio di lasciare Milano? Assolutamente sì. Dobbiamo risolvere il problema. La priorità è essere nel comune di Milano, ma se così non fosse dovremo trovare una soluzione alternativa fuori, a malincuore, perché ci sentiamo legati alla città. Però entrambi i club ragionano così, perché uno stadio nuovo è andare al pari con i competitor anche fuori dall’Europa”.

VITTORIA CON IL SASSUOLO – “Prestazione di stasera? Vedo ottimismo, il cambio di allenatore comporta rischi rispetto al passato, però al di là della sconfitta con l’Udinese la squadra è migliorata di domenica in domenica. Ci stiamo ricollocando dove meritiamo, con fatica, però strappare anche una partita così vuol dire avere personalità che rispecchia le caratteristiche dell’allenatore”.

FAVORITO SERIE A – “Avversario più pericoloso? Il Napoli perché è campione uscente, perché ha fatto investimenti importanti. Penso sia il favorito in assoluto”.