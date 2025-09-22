MOVIOLA di Inter-Sassuolo: c’è un errore su Carlos Augusto

L’Inter di Cristian Chivu torna a vincere in casa davanti al proprio pubblico e lo fa battendo 2-1 il Sassuolo di Fabio Grosso nel quarto turno di Serie A. La sfida tra nerazzurri e neroverdi è stata abbastanza semplice per l’arbitro Livio Marinelli e non ci sono stati grandi proteste o polemiche sugli episodi arbitrali.

Su Tuttosport c’è però l’analisi della moviola di Inter-Sassuolo da parte di un ex arbitro di Serie A come Gianpaolo Calvarese che sottolinea come ci sia un errore su Carlos Augusto, non sul gol ma su un cartellino giallo che avrebbe dovuto prendere dopo una manata. Dubbi anche su un rigore per i neroverdi, ecco il suo pensiero:

“Marinelli tiene però nel taschino il giallo per un intervento duro di Vranckx su Carlos Augusto. Lo stesso Carlos Augusto poco più tardi viene “graziato” per una manata che rifila a Berardi mentre sono entrambi in elevazione. Il direttore di gara commette un brutto errore a inizio secondo tempo, quando Dimarco interviene sul pallone – e non su Pinamonti; l’arbitro fischia il fallo e poi ammonisce il nerazzurro per proteste. […] Il Sassuolo protesta chiedendo un calcio di rigore per una trattenuta di Frattesi ai danni di Matic; il nerazzurro rischia davvero tanto, tirando il serbo per qualche secondo”.