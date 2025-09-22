“Sucic è sublime”: ha una caratteristiche che lo differenzia

Tra i protagonisti della vittoria dell’Inter a San Siro contro il Sassuolo c’è di nuovo stato Petar Sucic che si è di nuovo messo in grande mostra con un bell’assist, come già successo nel debutto stagionale sempre in casa al Meazza contro il Torino per la prima giornata di questo campionato di Serie A 2025/26.

Il centrocampista croato ha fornito il passaggio vincente per il gol di Dimarco che ha sbloccato il match e in generale ha offerto una bella prestazione di fronte al pubblico nerazzurro. I giornali sportivi oggi esaltano la prova di Sucic, tanto che per La Gazzetta dello Sport si prende anche il premio di MVP.

Di seguito le pagelle dei principali quotidiani nazionali sulla prestazione di Sucic con tanto di bei voti e giudizi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Sublime per visione e tecnica l’assist per il gol dell’1-0. Ha una caratteristica che lo distingue dagli altri: gioca di prima o a due tocchi”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Torna titolare a San Siro e regala a Dimarco un cioccolatino soltanto da scartare con la complicità di Coulibaly”.

TUTTOSPORT 7 – “Di nuovo proposto da Chivu come mezzala sinistra dopo la balbettante prova con l’Udinese, dimostra di aver imparato la lezione. Oscar all’altruismo per l’assist a Dimarco sull’1-0”.