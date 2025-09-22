“Martinez ripaga la fiducia”: San Siro lo vuole rivedere

Contro il Sassuolo arriva il debutto stagionale di Josep Martinez, secondo portiere nerazzurro che già anche l’anno scorso quando chiamato in causa ha sempre offerto prestazioni positive. Lo spagnolo anche ieri ha convinto i tifosi dell’Inter che lo vogliono vedere ancora in campo e intanto i giornali di oggi gli assegnano degli ottimi voti.

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi alla prova di Josep Martinez nel quarto turno di Serie A:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Stavolta niente sorprese: il Sassuolo è il cancello ideale per entrare nella novità, basta restare concentrati. Su Pinamonti si guadagna gli applausi”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “L’allenatore gli concede l’occasione che aspettava per mettersi in mostra. Ripaga la fiducia con due interventi”.

TUTTOSPORT 7 – “Da perfezionare i sincronismi per sfruttare la sua bravura con i piedi, mentre trai pali fa tutto benissimo”.