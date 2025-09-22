Marotta: “Stadio? Se ci sarà QUESTO ostacolo, si va altrove”

Questa mattina le nuove dichiarazioni del presidente dell’Inter, Beppe Marotta, fanno eco a quelle già pronunciate ieri sera sul tema stadio a Milano. Il numero uno nerazzurro è intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport per parlare della sua squadra ma anche ovviamente di San Siro e dei problemi sulla realizzazione di un nuovo impianto da condividere, eventualmente, con il Milan.

Queste le parole piuttosto nette e forti del presidente Marotta: “Milano rischia di diventare marginale nello scenario calcistico europeo. Non può ospitare una finale di Champions e non sarà sede di Euro 2032. San Siro va rispettato come icona, ma la struttura è fatiscente: servono interventi continui. Wembley è stato abbattuto e ricostruito, lo stesso serve qui. Vorremmo un nuovo stadio a Milano, con investimenti privati al 100%, che porterebbero benefici enormi alla città e ai club. Ma se ci saranno ostacoli, saremo costretti a guardare altrove”.

Il presidente dell’Inter infine rivela: “L’idea è quella di costruire un nuovo stadio nelle adiacenze di quello attuale e si tratterebbe di un investimento privato, al 100% a carico di Inter e Milan. Porterebbe grandissimi vantaggi alla città di Milano in termini di turismo, di occupazione, di attrattività. I vantaggi sono estremi, anche per i Club. Al momento non siamo competitivi nemmeno in Europa, incassiamo al massimo 80 milioni ciascuno, mentre all’estero si arriva anche a 300. Con questa differenza non c’è competitività”.