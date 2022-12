Ritiro Inter, Lukaku non andrà a Malta con il resto della squadra

Finito un Mondiale da dimenticare, Romelu Lukaku è pronto a tornare subito a lavoro, saltando le vacanze. L'obiettivo è tornare in forma per la seconda parte di stagione con l' Inter .

Tuttavia, come riportato da Sportmediaset, il belga non seguirà il resto della squadra nel ritiro di Malta, previsto dal 4 al 9 dicembre. Lukaku resterà alla Pinetina a lavorare da solo, per ritrovare quanto prima la condizione migliore.