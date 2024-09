Rodri risponde a Calhanoglu: “Lui più forte di me? E’ la sua opinione”

Dopo aver sentito le parole pronunciate da Pep Guardiola in conferenza stampa, questo pomeriggio anche Rodri ha risposto insieme allo spagnolo alle domande dei giornalisti. Il centrocampista spagnolo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Inter, ha commentato la classifica stilata da Calhanoglu sui top registi al mondo nella quale il centrocampista turco si è assegnato il primo posto.

CLASSIFICA TOP REGISTI – “Calhanoglu si considera il miglior regista? Cosa posso dire… È la sua opinione e la rispetto, non sono qui per giudicare altri giocatori. Per quello ci siete voi che lo fate di professione e i tifosi. Io voglio essere al top, mi alleno e gioco per questo, ma non mi metto a fare classifiche”.

PERICOLI INTER – “Ci sono tanti aspetti, hanno alcuni giocatori chiave, difendono molto bene e hanno ottime transizioni. Ci sono diverse stelle come Lautaro, giocatori importanti a centrocampo come Barella e Calhanoglu. Sono un’ottima squadra, non credo abbiano una sola stella ma il fulcro sia il gioco di squadra. Dovremo giocare contro un muro, sappiamo come difendono le squadre italiane”.

CENTOCAMPO INTER – “Sono gli stessi giocatori che hanno giocato negli ultimi anni, a parte Brozovic. Li conosco molto bene, so che qualità hanno sia nel difendere che nell’attaccare. Hanno ottimi giocatori, sanno controllare il gioco e sanno passare molto bene da una posizione difensiva a offensiva. Sono molto bravi a centrocampo, ma lo siamo anche noi. Sarà una bella partita domani”.