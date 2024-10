Roma-Inter, infortunio UFFICIALE: “Prova il recupero”

La Roma deve fare i conti con un nuovo stop per infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino era partito dalla panchina nel match di Europa League contro l’Elfsborg e – nei piani del tecnico Ivan Juric – sarebbe dovuto essere titolare oggi a Monza.

Tuttavia, ieri ha accusato un risentimento muscolare nella rifinitura e per questo non è stato convocato per la gara in Brianza. Il problema fisico, peraltro, gli impedirà anche di partecipare alle partite dell’Argentina durante la sosta nazionali.

Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi sperano di recuperare Dybala subito dopo la pausa, quando è in programma la sfida con l’Inter domenica 20 ottobre alle ore 20:45. Da valutare come risponderà alle terapie durante le prossime due settimane e la natura del problema, nel caso in cui dovessero servire esami strumentali.