Romulo su Tonali: “Farà grandi cose, ma non credo il Milan sia la scelta adatta per lui. All’Inter avrebbe potuto vincere”

Romulo, ex compagno di Sandro Tonali al Brescia, conosce bene le doti del giovane centrocampista, avendolo potuto osservare da molto vicino. Il centrocampista brasiliano, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato anche del suo discusso passaggio al Milan dopo che l’Inter si è defilata.

Romulo ha dichiarato: “Tonali è ancora un ragazzo, ma è forte e ha ampi margini di miglioramento. Tuttavia non sono convinto che andare al Milan possa essere la cosa migliore per lui ed il suo immediato futuro, anzi. Avrebbe dovuto aspettare e andare all’Inter secondo me”.

Il centrocampista ha spiegato: “La squadra di Conte, al suo primo anno, è arrivata seconda e in finale di Europa League. Dà l’impressione di essere più pronta, più costruita per vincere nell’immediato, a differenza del Milan che viene da diversi anni di difficoltà. Ecco perché per Tonali sarebbe stato diventare nerazzurro, dubito il Milan possa ottenere grandi risultati. Anche se, per il suo bene, mi auguro che almeno lui faccia grandi cose”.

