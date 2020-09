Nations League – Niente Islanda per Lukaku: rientrerà immediatamente a Milano

Romelu Lukaku, protagonista di una annata straordinaria nella stagione di esordio con l’Inter, tornerà a breve a disposizione di Antonio Conte e riabbraccerà i propri compagni ad Appiano Gentile.

Il tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha infatti deciso di non appesantire eccessivamente il carico di lavoro sul colosso nerazzurro, lasciandolo a riposo nel match di Nations League contro l’Islanda, arrivando Romelu da una stagione lunghissima e massacrante. Lukaku, come riportato da Vittorio Rotondaro di Goal sul proprio account Twitter, rientrerà subito a Milano per iniziare la preparazione con meno ritardo possibile.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<