Sacchi cambia idea su Inzaghi: “Di lui apprezzo una cosa”

Intervistato da LA Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto una panoramica sui più importanti allenatori italiani nel panorama del calcio mondiale. Inevitabile, dunque, anche un a domanda su Simone Inzaghi, ancora in corsa in 3 competizioni con l’Inter.

In passato Sacchi non era stato sempre morbidissimo con il tecnico piacentino, con critiche anche molto marcate alla sua gestione tattica delle gare. Questa volta, invece, l’ex allenatore ha elogiato la grande crescita di Inzaghi sotto diversi aspetti.

Queste le sue parole:

“Di Inzaghi ho apprezzato la costante crescita. Prima un po’ timido, adesso coraggioso, l’Inter non arretra più a protezione del risultato, ma continua adattaccare quando è in vantaggio: un notevole cambio di mentalità, reso possibile anche dalla totale sintonia con il club. Perché, lo ripeto sempre, il club viene prima dell’allenatore e l’allenatore viene prima dei giocatori. Se questa scala gerarchica non è rispettata si va incontro ai guai”.