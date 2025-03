Recupero Lautaro, Inter ottimista: “Vede la panchina”

Tornato dopo pochi giorni dal ritiro con l’Argentina per via di un problema fisico, Lautaro Martinez è uno degli osservati speciali in casa Inter. Le condizioni del capitano nerazzurro sono da monitorare con attenzione, soprattutto in vista di un mese di aprile ricchissimo di impegni, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra esserci abbastanza ottimismo per il suo recupero, tanto che le tempistiche potrebbero accorciarsi in modo netto. In ogni caso Lautaro Martinez non sarà a disposizione per Inter-Udinese.

Al contrario, “Lautaro vede la panchina nel derby”, come scrive sempre la Rosea, anche se quasi sicuramente non dovrebbe giocare l’andata della sfida di Coppa Italia con il Milan. Probabile, invece, un suo ritorno contro il Parma, per poi averlo a piena disposizione per la prima delle due sfide con il Bayern Monaco.