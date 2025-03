Derby mercato, sfida Inter-Milan per il bomber da 40 milioni

Il prossimo mercato dell’Inter dovrebbe vedre interventi in tutti i reparti, anche in attacco. Gli addii di Correa e Arnautovic sono certi e questo richiederà per forza alcuni rinforzi per ridare linfa alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, vista anche la stagione non convincente vissuta da Taremi. Uno dei possibili obiettivi in casa nerazzurra sarà a San Siro proprio nelle prossime ore.

Si tratta di Lorenzo Lucca. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2000 piace all’Inter ed è nella lista dei papabili obiettivi. L’Udinese, che domani sfiderà la squadra di Inzaghi, è un club con diversi giocatori che interessano alla dirigenza interista, ma rischia di essere una bottega abbastanza cara.

Per Lucca, infatti, la valutazione non sarebbe inferiore ai 40 milioni di euro. Un investimento importante, che potrebbe anche lievitare per via della concorrenza. Oltre al Napoli, infatti, sul giocatore c’è soprattutto il Milan, con l’ipotesi all’orizzonte di un nuovo derby di mercato.